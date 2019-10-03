Çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucuyu 'limit' buldu
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki eve, jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Limit' ile düzenlediği operasyonda; çamaşır makinesinin içine gizlenen eroin, kokain, esrar ve bonzai uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:46 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesindeki eve, jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Limit' ile düzenlediği operasyonda; çamaşır makinesinin içine gizlenen eroin, kokain, esrar ve bonzai uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Tekirdağ Jandarma
Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çorlu'daki evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu ve bunların sokaklarda satıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine narkotik dedektör köpek 'Limit' ile operasyon düzenledi. İlçedeki evde yapılan aramada 'Limit', banyodaki çamaşır makinesine yoğun tepki verdi. Bunun üzerine kapağı açılan makinenin içine gizlenen 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram bonzai, 380 uyuşturucu hap, 110 gram eroin ve 200 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan E.B., K.D. ve B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi