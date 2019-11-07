Çamaşır makinesine kapattıkları bebeğin ağlamasını internetten yayınlayanlara hapis cezası

Polonya'da 2 kişi çamaşır makinesine kapattıkları 2 yaşındaki bebeğin ağlamasını internetten yayınladı. İnternet kullanıcılarının şikayeti üzerine yakalanan kişiler bebeğe psikolojik ve fiziksel işkence yaptıkları gerekçesiyle 1 ve 1 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Polonya'nın Radom kentinde geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olaya göre 22 yaşındaki anne Zanet D. işe giderken 2 yaşındaki oğlu Kacper'i bakması için beraber yaşadığı Tomasz K. ile onun arkadaşı Adam B.'ye emanet etti. Ancak bu kişiler minik Kacper'i çamaşır makinesinin içine koyarak kapağı kapattı. Bebeğin korkarak ağlaması üzerine Tomasz K. ile Adam B. kahkahalar eşliğinde, hıçkırıklara boğulan Kacper'i cep telefonuyla videoya çekti. Söz konusu kişiler yaklaşık 1 dakika süren kaydı daha sonra internette paylaştı. Videoda çığlıklar ve hıçkırıklar içinde ağlayan bebeği ve kahkahalar atan kişileri gören internet kullanıcıları durumu polise bildirdi. Hızla harekete geçen Polonya polisi olayın failleri Tomasz K. ile Adam B.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece 3 aylığına tutuklandı.



Bebeğin hayatını ve sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen sanıkların duruşması önceki gün Radom Yerel Mahkemesinde görüldü. Sanıklar mahkemede yaptıkları savunmada art niyetli olmadıklarını, yaptıklarının aptalca bir şaka olduğunu belirtti. Ancak mahkeme, bebeğe fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladıkları gerekçesiyle sanıklardan 23 yaşındaki Tomasz K.'yi 1 buçuk yıl, Adam B.'yi ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. - VARŞOVA