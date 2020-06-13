Çamaşır makinesini çamaşırlar yıkanırken çalmış - Son Dakika

Çamaşır makinesini çamaşırlar yıkanırken çalmış
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir evden çamaşır makinesi, bilgisayar, cep telefonu çalınmasıyla ilgili Jandarma Karakolu ve JASAT dedektifleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti.
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde bir evden çamaşır makinesi, bilgisayar, cep telefonu çalınmasıyla ilgili Jandarma Karakolu ve JASAT dedektifleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan 38 yaşındaki Yaşar A.'nın, çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı. Kaklık Mahallesinde geçtiğimiz çarşamba günü bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çalınmasıyla ilgili Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlatıldı. Çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın yaptığını belirledi. Yaşar A. Kocabaş Mahallesindeki evinde JASAT ekibi tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada, evden çalınan eşyalar bulundu. Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar yıkanırken çaldığı tespit edildi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı da belirlendi. Sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen Yaşar A. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:55 Kaynak: DHA
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