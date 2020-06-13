Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı - Son Dakika

Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden elektronik eşyalar çaldığı belirlenen Yaşar A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden elektronik eşyalar çaldığı belirlenen Yaşar A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar A., tutuklanırken, çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı. İlçeye bağlı Kaklık Mahallesi'nde çarşamba günü bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çaldığı ihbarı üzerine Honaz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen JASAT ekibi Kocabaş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda Yaşar A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirildi. Yapılan incelemede, Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede, Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı. 1 YIL ÖNCEDE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ 1 YIL ÖNCEDE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı belirlendi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan Yaşar A., karakoldaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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