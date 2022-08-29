Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu

29.08.2022 11:57

Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladıKARABÜK Karabük'te bir apartman dairesinde çamaşır makinesinin yer aldığı dolabın içerisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

KARABÜK Karabük'te bir apartman dairesinde çamaşır makinesinin yer aldığı dolabın içerisine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 79. Caddede bulunan bir apartmanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. Çamaşır yıkamak için dolabın kapısını açan ev sahibi yılanı fark etti. Yılanı görünce panikleyen vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede yakaladığı yılan doğal ortamına salındı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Karabük, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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