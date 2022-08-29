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Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 79. Caddede bulunan bir apartmanın 5. Katındaki dairede meydana geldi. Çamaşır yıkamak için dolabın kapısını açan ev sahibi yılanı fark etti. Yılanı görünce panikleyen vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede yakaladığı yılan doğal ortamına salındı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Karabük, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çamaşır makinesinin arkasındaki yılan paniğe neden oldu - Son Dakika

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