Çamaşır suyu fabrikasında patlayan kazan panik yarattı! Ekipler yayılan koku üzerine harekete geçti - Son Dakika
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Çamaşır suyu fabrikasında patlayan kazan panik yarattı! Ekipler yayılan koku üzerine harekete geçti

06.04.2022 09:16

Sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da bulunan bir çamaşır suyu üretim fabrikasında kazan patladı. Meydana gelen olay sonrası çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirirken, 2 çalışanın kokudan etkilendiği açıklandı.

Bu sabah saat 04.00'te Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada iddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafta hissedildi.

Çamaşır suyu fabrikasında kazan patladı! Çevreye yayılan koku ekiplere harekete geçirdi

2 ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Çamaşır suyu fabrikasında kazan patladı! Çevreye yayılan koku ekiplere harekete geçirdi
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Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamaşır suyu fabrikasında patlayan kazan panik yarattı! Ekipler yayılan koku üzerine harekete geçti - Son Dakika


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09:16 Çamaşır suyu fabrikasında patlayan kazan panik yarattı! Ekipler yayılan koku üzerine harekete geçti
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SON DAKİKA: Çamaşır suyu fabrikasında patlayan kazan panik yarattı! Ekipler yayılan koku üzerine harekete geçti - Son Dakika
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