Çamaşır suyu fabrikasında patlayan kazan panik yarattı! Ekipler yayılan koku üzerine harekete geçti - Son Dakika

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Bu sabah saat 04.00'te Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada iddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafta hissedildi.

2 ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.