Son Dakika Haberleri: Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Ahmet tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Ahmet tedaviye alındı

Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Ahmet tedaviye alındı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde bulunan çamaşır suyunu içen Suriye uyruklu Ahmet Elcureys (1) tedaviye alındı.

Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Ahmet tedaviye alındı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde bulunan çamaşır suyunu içen Suriye uyruklu Ahmet Elcureys (1) tedaviye alındı.

Olay, İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulkadir ve Alaa Elcureys çiftinin 1 yaşındaki çocukları Ahmet Elcureyes, oyun oynadığı sırada, mutfak tezgahının altında bulunan su şişesi içerisindeki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet, tedaviye alındı. Küçük çocuğunun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mesudiye, Suriye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:26 Kaynak: DHA
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