Çamaşır Suyu İçen Minik Erva, Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çamaşır suyu içince fenalaşan Erva Menteş (2), hastaneye kaldırılark tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:06 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, çamaşır suyu içince fenalaşan Erva Menteş
(2), hastaneye kaldırılark tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi
'nde meydana geldi. Zeynep ve Mehmet Menteş, çiftinin çocukları Erva Menteş, kapağı açık vaziyette evin koridoruna bırakılan çamaşır suyunu içti. Durumu fark eden anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan Erva Menteş'i İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. İlk olarak miğdesi yıkanan çocuğun tedavisi sürüyor.
- Bursa
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