Son Dakika Haberleri: Çamaşır Suyu İçen Minik Erva, Hastaneye Kaldırıldı (2)

Çamaşır Suyu İçen Minik Erva, Hastaneye Kaldırıldı (2)

21 dakika önce

ERVA YOĞUN BAKIMA ALINDIBursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş (2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Çamaşır Suyu İçen Minik Erva, Hastaneye Kaldırıldı (2), System.String[]
ERVA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş (2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:14 Kaynak: DHA
Bursa, Menteş, Devlet Hastanesi, Güncel
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