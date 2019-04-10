Çamaşır Suyu İçen Minik Erva, Hastaneye Kaldırıldı (2)
21 dakika önce
ERVA YOĞUN BAKIMA ALINDIBursa'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş (2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:14 Kaynak: DHA
ERVA YOĞUN BAKIMA ALINDI Bursa
'da çamaşır suyu içerek zehirlenen Erva Menteş
(2), Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi
'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
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