Çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

05.03.2022 14:52
Çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da yanlışlıkla çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yanlışlıkla çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyelerinin temizlik yaptığı esnada bidondaki çamaşır suyunu için iki yaşındaki Ö.B., isimli çocuk kusmaya başlayınca ailesi durumu fark etti. Küçük çocuk ardından aile üyeleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Cumhuriyet Mahallesi, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika


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