Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

10.07.2022 19:39

Bursa'da evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki bebek, yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki bebek, yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından bebek, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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