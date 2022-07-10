İnegöl ilçesinde evde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki bebek, yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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