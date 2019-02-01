Son Dakika Haberleri: Çamaşır Suyuyla Duvar Temizlerken Zehirlendi

Çamaşır Suyuyla Duvar Temizlerken Zehirlendi

1 saat önce

Kırklareli'de duvar temizlerken çamaşır suyundan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çamaşır Suyuyla Duvar Temizlerken Zehirlendi, System.String[]
Kırklareli'de duvar temizlerken çamaşır suyundan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde işletmede işçi olarak çalışan E.Y. isimli şahıs, çamaşır suyu ile işletmenin duvarlarını temizlediği sırada kokudan zehirlendi. Zehirlenen şahıs Vize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

İşçi, Vize, Kırklareli, 3. Sayfa
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