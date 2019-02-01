Çamaşır Suyuyla Duvar Temizlerken Zehirlendi

Kırklareli'de duvar temizlerken çamaşır suyundan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'de duvar temizlerken çamaşır suyundan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde işletmede işçi olarak çalışan E.Y. isimli şahıs, çamaşır suyu ile işletmenin duvarlarını temizlediği sırada kokudan zehirlendi. Zehirlenen şahıs Vize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

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