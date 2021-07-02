Çamaşır ve bulaşık makinalarından bile kaçak içki çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, beyaz eşyaların içine ve baza altına gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi. T.D. isimli bir kişinin bazı market ve lokantalara kaçak içki sattığını tespit eden jandarma ekipleri, şahsın adresinde arama yaptı. Arama neticesinde yataklı baza altında, çamaşır ve bulaşık makineleri içine gizlenmiş halde 128 şişe kaçak rakı, 113 şişe kaçak viski, 65 şişe votka olmak üzere toplam 306 litre kaçak içki ele geçirildi.

Konuyla ilgili T.D. adlı şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ