Çamaşır yıkama merkezi açıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Şakirpaşa Mahallesi'nde gelir düzeyi düşük vatandaşlar ve göçmenlere yönelik hizmet verecek çamaşırhaneyi açtı.

Açılışı gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıyı haftada bir, en geç 15 günde bir yeni hizmetlerle buluşturacaklarını açıkladı. Küçük gibi görünen ama önemli bir ihtiyaca cevap verecek çamaşırhanenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Karalar, "Vatandaşın sıfır şikayeti olması lazım bizde. Çünkü biz iyi niyetli 24 saat çalışıyoruz. Elbette ki Büyükşehir devasa bir yer. Başarılı olmamızı isteyenler kadar, aksi için çaba gösterenler de var. Ama bu kardeşiniz kadrosu ile bunların hepsinin üstesinden gelecek. Şikayetleri, konuşulanları, muhtarlarımızın taleplerini biliyorum. Yalnız biraz sabır göstereceğiz. Titanik'i bilirsiniz. Bu şekilde onun gibi gömülmüş Büyükşehir Belediyesi. Evvel Allah'ın, sonra sizlerin yardımı ile yüzdüreceğiz gemiyi. Bizi eleştirenler de biliyor aslında mevcut durumu ama ne yapsınlar, 'Zeydan Karalar çok zor duruma rağmen iyi işler yapıyor' diyemiyorlar. Onları da sıkıştırıyorlar. Hepsi biliyor ki Seyhan'ı da ilk iki yıl toparladık, 3. yıl uçurduk. Büyükşehir'in toparlanması iki yıldan belki biraz daha fazla sürecek ama burayı da uçuracağız inşallah" dedi.

Önemli hizmetler yapılıyor

Şu ana kadar yapılan bazı hizmetlerle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, "Bugüne kadar Feke, Pozantı'da, Saimbeyli ve diğer ilçelerde 25 tane köprü yaptık. Biz bu ay itibari ile sathi kaplama yollar hariç 500 bin tonun üzerinde asfalt döktük. Şu anda Adana'nın 28 yerinde yol çalışması yapıyoruz. Hiç kimsenin yapmadığı kadar yol yapıyoruz. 2018 yılı geçmişte en çok asfalt dökülen yıldır ve 425 bin ton civarındadır. Biz bugün itibarı ile 550 bin tonu geçtik. Yılbaşına kadar da bu miktar artacak. 700 bin tona tamamlayacağız. Buna sathi kaplama yollar dahil değil. Biz parayı ve zamanı iyi kullanırız. Toplamda 14 Yağmur Suyu Projesini hayata geçireceğiz. Yedisini yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Adana'ya geldiğinde verdiği kredi sözü yerine getirildiğinde diğerlerini de halledeceğiz. Kredinin çıkacağına inanıyorum. Bunlar halledildiğinde, bir daha yoğun yağmur yağdığında Adana'yı sel götürmeyecek inşallah" diye konuştu.

"Korona çarptı ama durduramadı"

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: "Durumumuzu çok önceden iyileştirme yolunda ilerliyorduk fakat korona bizi biraz çarptı. Korona bizi yavaşlattı ama durduramadı. İnanın bu olumsuzluklar geçtikten sonra her sokakta, her caddede, her ilçede, her köyde Büyükşehir çalışmalarını hissedeceksiniz. ve zaten hissetmeye de başladınız."

Birkaç çamaşırhane daha açmayı planladıklarını belirten Başkan Karalar, şunları söyledi:

"İlkini burada açıyoruz. Dezavantajlı insanlarımızın, Suriyeli mültecilerin, öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde böyle hizmetleri gerçekleştireceğiz. Mahalle muhtarının dile getirdiği, Balcalı'ya otobüs talebini de çözeceğiz."

Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceği çamaşırhanenin aylık yaklaşık 800-900 kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Dileyen vatandaşlar yıkama, kurutma makinesi ve ütü hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çamaşırların yıkanması için gerekli deterjan ve yumuşatıcı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluk oluşmaması açısından vatandaşlar 0322-247 22 16 numaralı telefondan bilgi alarak çamaşırhaneden faydalanabilecek. - ADANA