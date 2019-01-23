Son Dakika Haberleri: Çamaşırlar ve Tabelalar Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu

Çamaşırlar ve Tabelalar Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu

32 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar ve tipi ile dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çamaşırlar ve Tabelalar Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar ve tipi ile dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, özellikle kırsal kesimde aşırı soğukların etkili olduğu bildirildi.

Çaldıran ilçesinde, vatandaşların kurutmak üzere dışarıya astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

Binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Ayrancılar Mahallesi'nde çocuklar, yarıyıl tatilini fırsat bilerek tepelerden kayarak eğlendi.

İlçe sakinlerinden Haydar Çınarcı, dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "İşimiz olmadığı zaman dışarı çıkmıyoruz. Mahallemize doğal gazın gelmesi hayat şartlarımızı çok değiştirecek, bekliyoruz." dedi.

Abdurrahman Kedali de her kış 4- 5 ton kömür yaktıklarını anlatarak, "İnşallah doğal gaz bitirilerek hizmete girecek ve vatandaş da rahat edecek. Yıllardır bunu bekliyorduk, inşallah o da olacak." diye konuştu.

Muş ve Bitlis

Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 9 köy ve 22 mezra, Bitlis'te de 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Gürpınar, Başkale, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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