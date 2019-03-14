Son Dakika Haberleri: Çamaşırları 3 Gün Asılı Kalınca Öldüğü Ortaya Çıktı

Çamaşırları 3 Gün Asılı Kalınca Öldüğü Ortaya Çıktı

9 dakika önce

Elazığ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş, çamaşırları 3 gün balkonda asılı kalınca komşularının şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çamaşırları 3 Gün Asılı Kalınca Öldüğü Ortaya Çıktı, System.String[]
Elazığ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş, çamaşırları 3 gün balkonda asılı kalınca komşularının şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayan 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rahmi Doğan'ı komşuları merak etti. Doğan'ın hayatından endişe eden komşuları kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girilebilmesi için itfaiyeden yardım istedi. Binanın önüne gelen itfaiye ekipleri, araçtan merdiveni 2'inci katın balkonuna uzatarak içeri girdiğinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla hazır bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı kontrol etti. Yaşlı adamın bir süre önce kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi veya geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Doğan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli müfettiş olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Rahmi Doğan, Elazığ, 3. Sayfa
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