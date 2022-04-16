Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu - Son Dakika
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Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu

16.04.2022 15:57

Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu Beylikdüzü'nde 73 yaşında yalnız yaşayan bir adamın evde yokken yardım amaçlı balkondaki çamaşırlarını toplamak içen gelen komşusu, açık televizyonun sesinden şüphelenip odaya baktığında arkadaşını kanlar içerisinde yerde buldu.

Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 73 yaşında yalnız yaşayan bir adamın evde yokken yardım amaçlı balkondaki çamaşırlarını toplamak içen gelen komşusu, açık televizyonun sesinden şüphelenip odaya baktığında arkadaşını kanlar içerisinde yerde buldu. Hayatını kaybeden adamın ölümü şüpheli olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Olay, Sahil Mahallesi'nde yaşandı. Remzi Tunç isimli 73 yaşındaki yalnız yaşayan adamın balkonunda çamaşırlarını gören komşusu toplayıp yardımcı olmak istedi. Çamaşırları toplarken içeriden gelen televizyon sesinden şüphelenip içeriye giren vatandaş, Tunç'un kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay polise bildirildi. Eve giren polisler Tunç'u kanlar içerisinde buldu. Tunç'un şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri incelene ekipleri delil çalışmalarına başladı. Yapılan incelemenin ardından kesin ölüm kararı için Tunç'un cenazesi morga kaldırıldı.

Tunç'u ölü halde bulan komşusu Erdal Çetin yaşananları anlatarak, "Sabah kalktım. Arkadaşımız ameliyata gidecekti perşembe günü. Ameliyat oldun mu diye sordum kendisine. 'Yok cuma günü olacağım' dedi. Daha sonra kendisini bir daha göremedim. Baktım çamaşırları asılı 4 günden beri. Yağmur yağacak arkadaş gelince ona sürpriz yapayım çamaşırları toplayayım dedim. Topladım çamaşırları. Daha sonra içeriden televizyon çalıştığını gördüm. Remzi diye seslendim ses yok. Koşarak gittim Recep hocayı çağırdım. Hocam acele gel dedim. Baktık kanlar içinde. Ölmüş. Komşusuyuz" dedi.

Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu
Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu
Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamaşırları toplamak için gitti, komşusunun cansız bedenini buldu - Son Dakika


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