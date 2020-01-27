Çambaşı doldu taştı - Son Dakika
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Çambaşı doldu taştı

6 saat önce

Kayak merkezinin ardından bungalov projesinin hayata geçmesiyle birlikte tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Çambaşı Doğa Tesisleri okulların sömestr tatiline girdiği bu günlerde dolup taşıyor.

Çambaşı doldu taştı, System.String[]

Kayak merkezinin ardından bungalov projesinin hayata geçmesiyle birlikte tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Çambaşı Doğa Tesisleri okulların sömestr tatiline girdiği bu günlerde dolup taşıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatı sonrası hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri olmayı başaran Çambaşı Doğa Tesislerini sömestr tatilinde yaklaşık 60 bin kişi kullandı. Sadece 26 Ocak Pazar günü 15 bin kişinin akın ettiği tesislerde araç kuyruğu ise ana yola kadar uzandı.


Türkiye'de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezlerinden birinin de içinde bulunduğu Çambaşı Doğa Tesislerinin sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdiğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'da kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımız her yönlüyle devam ediyor. Kayak merkezinde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 11'e, 5 km'lik pist uzunluğunu da tam 17 km'ye çıkardık. Bu kapsamda Ordu'nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar" dedi. - ORDU

Çambaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
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