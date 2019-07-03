Son Dakika Haberleri: Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol açma çalışmaları havadan görüntülendi
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Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol açma çalışmaları havadan görüntülendi

9 dakika önce

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çambaşı-Kabadüz karayolunda yeni yol açma çalışmaları havadan görüntülendi, System.String[]
Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve yayla turizmiyle adından sıkça söz ettiren Çambaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan karayolunda yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

Yaylada devam eden yol çalışmalarıyla ortaya çıkan geniş yol ve sanat yapıları herkes tarafından beğeniliyor.

Vatandaşlar, yol çalışmalarının tamamlandığında Çambaşı Yaylası'nı çok sayıda kişinin ziyaret edeceği vurgulanıyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
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