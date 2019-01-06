Son Dakika Haberleri: Çambaşı Kayak Merkezi Doldu Taştı

Çambaşı Kayak Merkezi Doldu Taştı

42 dakika önce

Ordu'da Çambaşı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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Ordu'da Çambaşı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kabadüz ilçesi sınırları içinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde yağan etkili kar yağışı sonrası kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Ordu merkezine 58 kilometre uzaktaki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan kayak merkezine adeta akın etti.

Kayak merkezine gelen kayakseverler ve çocuklar snowboard, kayak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Kabadüz Belediye Yener Kaya, Çambaşı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Kayak merkezinde kar kalitesinin yüksek olduğunu belirten Başkan Kaya, "Vatandaşlarımız Ordu merkez başta olmak üzere çevre illerden de birçok kişi Çambaşı Kayak Merkezi'ne geldi. Vatandaşlarımız burada gönüllerince hem eğlendiler hem de karın tadını çıkardılar. Herkes çok mutlu. Bizler de tesisimize gösterilen ilgiden çok memnunuz" dedi.

Kaya, herkesi Çambaşı Kayak Merkezi'ni görmeye davet ettiğini sözlerine ekledi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

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