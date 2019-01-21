Son Dakika Haberleri: Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde okullarda yarıyıl tatilinin başlamasının ardından yoğunluk oluştu.

Çambaşı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde okullarda yarıyıl tatilinin başlamasının ardından yoğunluk oluştu.

İlçeye bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alanda inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, sömestr dolayısıyla tatilcilerin akınına uğradı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kayak tesisi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Yaylaya çıkan aileler kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu söyledi.


Hafta sonu erken saatlerde yaylaya gelen ailelerin kayak yapma imkanı bulduğunu belirten Kaya, "Gerek Ordu'dan gerekse il dışından bölgeye gelen vatandaşlarımız hoşça vakit geçiriyor. İsteyen vatandaşlarımız kızakla ya da uzmanlar nezaretinde kayak takımlarını kullanarak karda kaymanın keyfini çıkartıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 Kaynak: AA

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