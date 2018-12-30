Çambaşı Kayak Merkezi Sezonu Açtı
1 saat önce
Çambaşı Kayak Merkezi sezonu açtıORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı.
Çambaşı Kayak Merkezi
sezonu açtı
ORDU - Ordu
'nun Kabadüz
ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı. Türkiye
'nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde iki gün boyunca aralıksız yağan karla, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya
, etkili kar yağışının ardından Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını söyledi. Kar
seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonun açıldığını belirten Başkan Kaya, "Kayak merkezindeki pistler kar ezme araçları snowtrack ile düzeltilerek kayak yapmaya uygun hale getirildi. Kar kalınlığının kaymak için uygun hale geldiği kayak merkezimizde, kayak severler kayak yapmaya başladılar" dedi.
Kaya, tüm vatandaşları, kayakseverleri Çambaşı Yaylası'na beklediklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:49 Kaynak: İHA
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