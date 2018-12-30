Son Dakika Haberleri: Çambaşı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Çambaşı Kayak Merkezi Sezonu Açtı

48 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Çambaşı Kayak Merkezi Sezonu Açtı, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde iki gün boyunca aralıksız yağan karla, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, etkili kar yağışının ardından Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını söyledi.

Kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonun açıldığını belirten Başkan Kaya, "Kayak merkezindeki pistler kar ezme araçları snowtrack ile düzeltilerek kayak yapmaya uygun hale getirildi. Kar kalınlığının kaymak için uygun hale geldiği kayak merkezimizde, kayak severler kayak yapmaya başladılar" dedi.

Kaya, tüm vatandaşları, kayakseverleri Çambaşı Yaylası'na beklediklerini sözlerine ekledi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:09 Kaynak: İHA

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