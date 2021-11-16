Çambaşı Kayak Merkezinde kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezinde mahsur kalan kişileri kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönümde inşa edilen, kayak merkezinin de bulunduğu Çambaşı Doğa Tesisleri'nde tatbikat düzenlendi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı tatbikata, ORBEL AŞ, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve jandarma arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Tesisteki 2 telesiyejde gerçekleştirilen tatbikatla, meydana gelmesi muhtemel olaylar karşısında koordinasyonun sağlanması hedeflendi.

Tatbikatta, senaryo gereği 25 metre yükseklikteki kabinde mahsur kalan kişiler, ekiplerin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Öte yandan, tesiste bulunan kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Olası bir kurtarma durumunda eksiklerin yerinde görüldüğü tatbikatla da kayak merkezi her yönüyle hazır hale getirilmiş oldu.