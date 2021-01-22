Çambaşı kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı - Son Dakika

Çambaşı kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı

22.01.2021 11:17
Çambaşı kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı, System.String[]

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Kış Sporları ve Kayak Merkezi birçok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'na çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2 bin rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan merkez, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Çambaşı Yaylası'nda 2017'den itibaren hizmet veren Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ne olan ilgi ise her sene artmaya başlarken, ziyaretçilerin bazıları konaklamak için ahşap evleri tercih ediyor.

Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sezona geç başlayan kayak merkezinde kar kalınlığı, son günlerde etkili olan yağışla 80 santimetreye ulaştı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, bu sezon beklenen karın geç yağması nedeniyle kayak merkezinin gecikmeli açıldığını söyledi.

Kabadüz deyince akla kış sezonunda kar geldiğini belirten Kaya, "Şükürler olsun ki kar bereketiyle geldi. İlimizde faaliyet gösteren kayak tesisi son yağan karın ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı." dedi.

Kaya, kar yağışı karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, kayak merkezinin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğini ifade etti.

Sezonun uzun sürmesi için daha fazla kar beklediklerini kaydeden Kaya, "Bu karla birlikte kayakseverler de bölgeye gelmeye başladı. Birçok vatandaşımız tesis açılır açılmaz yaylaya gelerek hem doğanın tadını çıkardı hem de özlem duyduğu kış sporunu yapmaya başladı." diye konuştu.

Kaya, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin açılmasının ardından yaylanın adını daha fazla duyurmaya başladığına işaret ederek, bu yatırım için hükümete ve Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu.

İmkanı olanları bundan sonra tesise beklediklerini belirten Kaya, "Tabii ki bir salgın sürecinden geçiriyoruz. Tedbir ve kurallara uyarak tüm halkımız buradan rahatlıkla faydalanabilir." dedi.

Kaya, bölgedeki otellerin doluluk oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Tesiste 9 pist bulunuyor

Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Fevzi Turan ise Çambaşı Kayak Tesisi'nin konuklarına daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı çalışmalarının yazın tamamlandığı söyledi.

Tesiste toplam 15 kilometre uzunluğunda 9 pist bulunduğunu ifade eden Turan, şu anda tesisteki kar kalitesinin çok iyi olduğunu aktardı.

Turan, kayak için hava şartlarının da oldukça güzel olduğuna dikkati çekerek, özellikle hafta içi yoğunluğun beklenenin üzerinde olduğunu kaydetti.

Salgına rağmen geçen seneki ziyaretçi sayısının iki kat daha artacağını umut ettiklerini belirten Turan, tesisin bilinirliğinin her geçen yıl arttıkça ziyaretçisinin de artmaya başladığını kaydetti.

Bölgeye turların düzenlemeye başladığını ifade eden Turan, "Buraya gelip doğayı ve tesisi görenler hayran kalıyor. Bize göre Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi Türkiye'nin gözbebeği olacak bir yer." dedi.

Ziyaretçiler tesisten memnun

Ziyaretçilerden Levent Topal, Karadeniz'in en güzel yerlerinden birinde olduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Ailemle geldim. Bir saat gibi kısa sürede merkezden buraya ulaşabiliyorsunuz. Yayla harika. Tesis çok güzel. Herkesi buraya mutlaka bekliyoruz." dedi.

Yağmur Yıldırım ise tesise ikinci gelişi olduğunu kaydederek, "Kar yağınca ve imkan buldukça buraya gelmeyi çok istiyorum. Burada olmak çok güzel. Özellikle uzun pistte kayak yapmanın tadı bir başka güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Sarı da tesisin Ordu için bulunmaz bir nimet olduğunu belirterek, "Sabah yaylaya gelip kayağımızı yaptıktan sonra evimize dönebiliyoruz. Burada atmosfer çok güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Çambaşı Yaylası, Kayak Merkezi, Çambaşı, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çambaşı kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı - Son Dakika


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