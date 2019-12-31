Çambaşı, kış sezonuna hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çambaşı, kış sezonuna hazır - Son Dakika

Çambaşı, kış sezonuna hazır

6 saat önce

Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri oluyor.

Çambaşı, kış sezonuna hazır, System.String[]

Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri oluyor. Kış sporları ve kapak merkezinde inşa edilen bungalov evler Karadeniz'de kış turizmine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından '3 ay değil, 12 ay Ordu' sloganıyla başlatılan turizm çalışmaları kapsamında yıl boyunca turizmin yaşanması ve özellikle kış turizmin canlandırılması adına Ordu'da önemli yatırımlara imza atılıyor. Bu kapsamda denize ve havaalanına en yakın olma özelliğine sahip olan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde inşa edilen 12 adet bungalov, kış aylarında kayak sporu yapmak ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için sezona hazır hale getirildi.


Doğa ile iç içe bungalovlar


Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan 12 adet bungalov, süit ve standart odalarıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. Mevsim şartlarına uygun yalıtımla yapılan evler dubleks ve asma katlı olarak iki tip inşa edildi. Çam ağaçları arasında yapılan evler kayak yapanların kuşbakışı izlenebileceği bir konumda yer alıyor. Bir evde bulunması gereken tüm eşyaların bulunduğu bungalovlar vatandaşlara doğa ile iç içe konforlu konaklama imkanı sağlayacak.


Sezona hazır hale getirilen bungalovların standart odaları diğer turizm merkezlerinden daha ucuz olarak belirlendi, Buna göre bungalov evlerin fiyatı hafta içi 500 TL, hafta sonu 600 TL, süit odaları ise hafta içi 600 TL, hafta sonu 750 TL olarak belirlendi. Standart odalarda en fazla 5 kişi konaklayabilirken süit odalarda ise 4 kişi konaklayabilecek. Extra kişi başı günlük 145 TL fix bedeli alınıyor. Günlük sınırsız telesiyej, kayak takımı, 3 öğün fix menü (günün yemekleri) fiyata dahil olarak belirlendi. Yılbaşı, resmi tatil ve sömestr tatil günlerinde de hafta sonu fiyat tarifesi uygulanacak. - ORDU

Çambaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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