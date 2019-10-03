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Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

51 dakika önce

Türkiye'nin denize en yakın olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor.

Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin denize en yakın olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi her yıl biraz daha cazibesinin arttığını söyledi.


Geçen yıl kış sezonunda kayak merkezinde yoğunluğun oldukça fazla olduğunu anımsatan Başkan Kaya, "Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi yapılan çalışmalarla, tanıtımlarla ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Geçtiğimiz yıl hafta içi ve hafta sonları binlerce kayak sever kayak merkezimize geldi."dedi.


Kayak merkezinde ciddi bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Kaya, "Kayak merkezinde devam eden çalışmalar kapsamında mevcut pistlere ek yeni pistler oluşturduk. Pistlerde düzenleme, genişletme yapılarak eyimler düzenlendi. Yeni sezonda kayak severler daha başka bir keyifle kayak yapacaklar" diye konuştu.


Kaya, kayak merkezinin yeni sezona çok iddialı gireceğini sözlerine ekledi. - ORDU

Kayak Merkezi, Türkiye, Çambaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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