Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda hizmet veren Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi'nin 2019-2020 sezonuna hazırlandığını söyledi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan kayak tesisinde yeni sezon öncesi çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kayak merkezinde devam eden çalışmalar kapsamında mevcut pistlere ek yeni pistler oluşturuldu." dedi.

Düzenleme ve genişletme yapılan pistlerin eğimlerinin de düzenlendiğini belirten Kaya, "Yeni sezonda Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi'nde kayak severler daha başka bir keyifle kayak yapabilecek." diye konuştu.

Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi'nin Türkiye'de denize en yakın tesislerin içerisinde yer aldığını kaydeden Kaya, tesiste ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından da çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Kaya, 2 bin rakımda 650 dönüm arazi üzerine kurulan ve şehir merkezine 52 kilometre tesise Dört Mevsim Çambaşı Otel, restoran ve aperitif yiyeceklerin sunulabileceği büfelerin yapıldığı bilgisini de veren Kaya, kayak tesisinin tüm eksiklerinin giderileceğinin altını çizdi.

Tesisin yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek şekilde hazırlandığını vurgulayan Kaya, "Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi ulusal düzeyde yapılacak yarışmalara da ev sahipliği yapacak nitelikte olacak." diye konuştu.

Kaya, yeni sezonda kayak tesisine 500 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.