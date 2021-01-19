Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kış sporları ve kayak merkezinde kar kalınlığının 70 santimetreyi bulmasının ardından kayak sezonu açıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, son günlerde kar yağışının bölgede etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla birlikte Çambaşı Yaylası'nın beyaza büründüğünü belirten Kaya, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığının da 70 santimetreye ulaştığını aktardı.

Kaya, karın istenilen seviyeye ulaşmasının ardından tesisin tam kapasiteyle vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve tesiste kayak yapılabildiğini kaydetti.

Görevliler tarafından kayak tesisindeki pistlerin düzenlendiğini aktaran Kaya, isteyen kişilerin 650 dönüm alan üzerine inşa edilen tesiste telesiyeji de kullanabildiğini söyledi.

Kaya, bölgeye gelmek isteyenler için yeteri kadar konaklama alanları bulunduğuna işaret ederek, konaklama için otel ve ahşap evler olduğunu belirtti.

Yaylaya çıkmak isteyen vatandaşları yol şartları konusunda uyaran Kaya, vatandaşların araçlarında, zincir ve çeki halatı bulundurmalarını istedi.