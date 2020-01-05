Çambaşı kış turizminin yeni gözdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çambaşı kış turizminin yeni gözdesi - Son Dakika

Çambaşı kış turizminin yeni gözdesi

6 saat önce

Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ordu, Çambaşı Yaylası Kayak Merkezi ile kış turizminde adından söz ettirmeye başladı.

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Eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ordu, Çambaşı Yaylası Kayak Merkezi ile kış turizminde adından söz ettirmeye başladı. Kar yağışı ile birlikte kayak yapmak isteyenler kayak merkezine akın etti.


Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki kar yağışı kayak merkezlerini canlandırdı. Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan kayak merkezi hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezine akın edenler renkli görüntüler oluşturdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın da katıldığı etkinliklerde kartopu oynayanlar ve tulum eşliğinde horon tepip halay çekenler renkli görüntüler oluşturdu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Çambaşı Yaylası'nı önemli bir kış turizm merkezi haline getireceklerini söyledi. Güler, "Çambaşı Yaylası dünyada sayılı çekim merkezlerinden birisi olacak. Tıpkı Avusturya'nın İnnsbruck şehri gibi olacak. Ordu sadece 3 ay değil, 12 ay ve dört mevsim yaşanılacak bir şehir. Sizleri şehrimizde bulunan diğer yaylalarımıza da davet ediyoruz. Kışın artık üşümekten korkmayan bir şehir olacağız. Bizler sizlerin emrindeyiz. Ordu sizin" dedi.


Bir saatlik uzaklığı ile Türkiye'de havalimanına ve denize en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyan kayak merkezinde pist sayısı da arttırıldı. Yapılan çalışmalarla 4 adet olan pist sayısı 15'e, 5 kilometre olan pist uzunluğu 17 kilometreye çıkarıldı. Yaylada ayrıca 5 yıldızlı bir otel inşa ediliyor. - ORDU

Çambaşı Yaylası, Kayak Merkezi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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