Çambaşı-Topçam Yaylaları birleşiyor - Son Dakika

Çambaşı-Topçam Yaylaları birleşiyor

Ordu'da yayla turizminin kalbi olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi Topçam Yaylası yeni açılan ve asfaltlanmasına başlanan yol ile birleşiyor.

Ordu'da yayla turizminin kalbi olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi Topçam Yaylası yeni açılan ve asfaltlanmasına başlanan yol ile birleşiyor.

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Ordu'nun mahalle grup yolları ve ilçe merkezlerinde asfalt ve beton yol seferberliği sürüyor. 19 ilçenin tamamında hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan güzergahları asfalt ve betonla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde başlatılan çalışmalarla, standardı yüksek konforlu yollar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.


Çambaşı-Topçam yaylaları birleşiyor


Mesudiye ve Kabadüz ilçelerini birbirine bağlayan Çambaşı-Topçam güzergahında çalışmaların yeniden başladığını duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İki ilçemizin yıllardır beklediği, hem turizmi hem de ilçeler arası etkileşimi daha da artıracak 24 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışmaları yeniden başlattık. Daha önce yolun 5 kilometrelik kısmı tamamlanmıştı. Şimdi ise 19 kilometrelik bölümü beton yolla birlikte hizmete açacağız. Standardı yüksek yol ile ilçelerimiz arası ulaşım artık daha konforlu olacak" diye konuştu.


Mesudiye'de 7 mahalle birleşiyor


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 7 mahalleyi kapsayan iki ayrı grup yolunda asfalt çalışması başlatacaklarını müjdeleyen Başkan Güler, "Esatlı, Çardaklı, Türkköyü, Kışlacık ve Çavdar Mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolu ile Çavdar, Dayılı, Göçbeyi Mahallelerini birbirine bağlayan 4,5 km uzunluğundaki güzergahı emisyon asfalta kavuşturacağız. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tüm planlamalarını yaptı. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ORDU

Mesudiye, Çambaşı, Topçam, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çambaşı-Topçam Yaylaları birleşiyor - Son Dakika
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