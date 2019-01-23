Çambaşı Yaylası Kış Turizminin de Cazibe Merkezi"

Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'nın kış turizminin de cazibe merkezlerinden biri haline geldiği söyledi.
Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabadüz
ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nın Ordu ilinin turizm markalarından biri olduğunu dile getirdi.
Yaylanın yaz-kış adından sıkça söz ettirmeyi başardığını aktaran Tekintaş, "Çambaşı Yaylası dört mevsim turistlerin akınına uğrayan önemli merkezlerimizden birisi. Özellikle yaz aylarında Körfez
ülkelerinden gelen yabancı konuklarımız mutlaka buraya çıkarak temiz havanın tadını çıkarıyor." dedi.
Bölgede 650 dönüm alana inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi
'nin faaliyete geçmesiyle buraya ilginin daha da arttığını söyleyen Tekintaş, "Şehir merkezine 50 kilometre ve havalimanına 76 kilometre uzaklıkta olan, zirve noktası 2 bin rakımlı Çambaşı Kayak Merkezi kış turizminin de cazibe merkezlerinden biri haline geldi." diye konuştu.
Yaylada şu anda ortalama kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu kaydeden Tekintaş, kar yağışını fırsat bilen vatandaşların burada hoş vakit geçirdiklerini belirtti.
Tekintaş, 14. Çambaşı Kar
Festivali'nin 27 Ocak Pazar günü düzenleneceğini söyleyerek, "İlk defa düzenlenecek olan Kar Heykel Çalıştayı'nın da yapılacağı festival kapsamında halk oyunları gösterisi, kar güreşi, amatör kızak yarışları ve kayak yarışları yapılacak." şeklinde konuştu.
"Günlük ortalama 10 bin kişi ziyaret ediyor"
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya
da Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin bu sezon faaliyete geçmesiyle yaylaya gelen ziyaretçi sayısının günlük ortalama 10 bin kişiyi bulduğunu kaydetti.
Bu rakamın hafta sonları daha da arttığını ifade eden Kaya, "Bunda hiç kuşkusuz okulların tatil olması da etkili oldu. Bu yoğunluk nedeniyle yayladaki esnaflarımızın işleri de arttı. Günlük tüketilen et miktarı diğer günlere oranlara 5-6 kat arttı." dedi.
Kaya, Çambaşı Yaylası'nın Karadeniz
'in parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Özellikle kayak tesisinin hizmet vermeye başlamasıyla buranın önemi daha da arttı. İnsanların ilgisi bir anda buraya çevrildi. Tesisin önemi ve değeri gelen ziyaretçi sayılarını gördükçe daha da iyi anlaşıldı." açıklamasında bulundu.
Öte yandan okullarda yarıyıl tatilinin başlamasının ardından Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yoğunluk bugün de devam etti.
Yaylaya çıkan çok sayıda kişi kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.