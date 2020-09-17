Çambaşı Yaylası'na ilgi arttı - Son Dakika

Çambaşı Yaylası'na ilgi arttı

Ordu'nun "misafir odası" olarak tanımlanan önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylası'nın cazibesi artırıldı.

Çambaşı Yaylası'na ilgi arttı, System.String[]

Ordu'nun "misafir odası" olarak tanımlanan önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylası'nın cazibesi artırıldı.

Yayla merkezinde 62 adet binada uygulanan dış cephe iyileştirme çalışması, yaylanın çehresini değiştirdiği gibi, yaylaya olan ilgiyi de artırdı. Yapılan çalışmaların turizmde hareketlilik sağladığına dikkat çeken yayla esnafı ve vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Çambaşı Yaylası'nın bölge için son derece önemli bir turizm destinasyon alanı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye'nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası'nda 62 binanın dış cephesini iyileştirerek yaylanın güzelliğine güzellik katan bir görünüm sağladık. Turizmde iddiamızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Ordu'ya geldiğinde turistlerin ilk uğramak istediği yerlerden biri olan Çambaşı Yaylamızın da çehresini değiştirdik. Yapılan çalışmadan esnaflarımız ve ziyarete giden vatandaşlarımız oldukça memnun. Daha düzenli bir görünüme kavuşan yayla merkezinde araç girişini de kapattık. Böylece ziyaretçilerimiz rahatlıkla gezip alışverişini yapabiliyor. İlimizin güzelliğini gün yüzüne çıkararak tanıtımına katkı sunan her türlü çalışmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

"Yaylamız çok güzel oldu"

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle hayat bulan proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma ortaya kondu. Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, "Ortaya çıkan yeni görüntü hepimizi memnun ediyor. Gelen turistler de beğeniyor. Önceden araç girişine de açık olduğu için yayla merkezinde insanlar hareket etmekte, rahat alışveriş yapmakta zorlanıyordu. Yapılan çalışma ile gelen giden de arttı. Özellikle hafta sonu ciddi yoğunluk yaşanıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Yaylamız çok güzel oldu emek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - ORDU

Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Turizm, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çambaşı Yaylası'na ilgi arttı - Son Dakika

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