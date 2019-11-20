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Çambaşı Yaylası'nda gönüllerince eğlendiler

6 saat önce

Ordu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar Çambaşı Yaylası'nda gönüllerince eğlendi.

Çambaşı Yaylası'nda gönüllerince eğlendiler, System.String[]

Ordu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar Çambaşı Yaylası'nda gönüllerince eğlendi.


Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ve İlçe Belediye Başkanı Yener Kaya'nın davetli olarak ilçeye gelen Ordu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerindeki çocuklar Çambaşı Yaylası'nı, Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezini ve Taşbaşı Obası'nı gezdi.


Çocukların Çambaşı Yaylası'nda çok keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, "Çocuklarımızla birlikte Çambaşı Yaylası'nda tarihi ve turistlik yerleri gezdik. Birlikte top oynayarak, doğa gezisi yaptık" dedi.


Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya eşlik etti. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
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