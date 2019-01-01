Son Dakika Haberleri: Çambaşı Yaylası'nda Kayak Turizmi

Çambaşı Yaylası'nda Kayak Turizmi

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer alan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kayak tutkunlarınca tercih ediliyor.

Çambaşı Yaylası'nda Kayak Turizmi, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yer alan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kayak tutkunlarınca tercih ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 650 dönüm alan üzerine inşa edilen kayak merkezinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yeni yıla giren vatandaşlar, Türkiye'de denize ve havalimanına en yakın kayak merkezlerinden biri olan tesiste kayak yapmanın tadını çıkardı.


Özellikle tatil günlerinde tercih edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin Ordu'nun turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi'nin kış mevsiminin gözde kayak merkezleri arasında bulunduğunu belirtti.

Merkeze yılbaşı tatili öncesindeki hafta sonu yoğun ziyaretçi geldiğine işaret eden Tekintaş, "Kayak yapmak, Çambaşı'nın güzelliğini yakından görmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Bundan sonraki süreçte de ziyaret etmek isteyen tüm dostlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tekintaş, merkezin kış turizminde kente katkı sunduğunu aktararak, "Okulların yarıyıl tatili olduğu dönemde hem öğrencilerin hem ailelerinin mutlaka Çambaşı Yaylası'nı ziyaret edeceğini düşünüyorum. Bu güzellikleri görmek üzere diyoruz ki haydi hep birlikte Çambaşı Kayak Merkezi'ne." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:28 Kaynak: AA

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