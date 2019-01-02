Çambaşı Yaylası'nın Çehresi Değişecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen Cephe İyileştirme Projesi, şehrin önemli turizm noktalarından biri olan Çambaşı Yayla merkezinde de uygulamaya koyulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen Cephe İyileştirme Projesi, şehrin önemli turizm noktalarından biri olan Çambaşı Yayla merkezinde de uygulamaya koyulacak.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, DOKAP, Kabadüz Belediyesi ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle hayat bulacak proje kapsamında Çambaşı Yaylası'nın doğal, tarihi, kültürel ve yöresel kimliğine uygun olarak dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kayak Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu Çambaşı turizm merkezini iyileştirme projesi çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turizm merkezine yakışır şekilde olması için 62 parseldeki 52 binanın giydirme çalışması yapılacağını kaydeden Tekintaş, "Bunu bir başlangıç olarak görüyor diğer ilçelerimizde bulunan turizm merkezlerinde de benzer çalışmayı yapmayı hedefliyoruz. Ahşap cephe, mantolama ve dış cephenin görsel olarak uygun hale getirilmesi projesi çerçevesinde tüm çalışmalar yerine getirilecek. Çambaşı'nı sürekli ziyaret edilebilir, ticari ve turizm hareketliliği olan yerlerden biri haline getirme çabamız devam edecek. Bu yaz projeye başlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Projenin DOKA ile birlikte uygulanacağını söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Bina sahiplerinin katkısı dışında DOKA vasıtasıyla elde ettiğimiz kaynaklarla bu projeyi hayata geçireceğiz. İnanıyoruz ki bu güzelleştirmeler ve iyileştirmeler ilimizde bu yıl 1 milyon olarak hedeflenen ziyaretçi sayısını daha da yukarılara taşıyacak. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederken yapacağımız bu proje ile güzel ve özel bir iş ortaya çıkmış olacak. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

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