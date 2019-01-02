Son Dakika Haberleri: Çambaşı Yaylası'nın Çehresi Değişiyor

Çambaşı Yaylası'nın Çehresi Değişiyor

2 saat önce

Ordu'da yürütülen "Cephe İyileştirme" projesi kapsamında turistik alanlardan Çambaşı Yaylası'ndaki binaların dış cepheleri estetik görünüme kavuşturulacak.

Çambaşı Yaylası'nın Çehresi Değişiyor, System.String[]
Ordu'da yürütülen "Cephe İyileştirme" projesi kapsamında turistik alanlardan Çambaşı Yaylası'ndaki binaların dış cepheleri estetik görünüme kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediyesince daha önce Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen proje, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da uygulamaya konulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP), Kabadüz Belediyesi ve vatandaş işbirliğiyle hayat bulacak proje doğrultusunda, yaylanın doğal, tarihi, kültürel ve yöresel kimliğine uygun dış cephe iyileştirme çalışması yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, belediye toplantı salonunda yaptığı açıklamada, doğal yapıya uygun olarak 52 binanın giydirileceğini söyledi.

Kayak merkezinin de içerisinde bulunduğu Çambaşı'nda, iyileştirme projesi çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Tekintaş, şöyle devam etti:

"Turizm merkezine yakışır şekilde olması için 62 parseldeki 52 binanın giydirme çalışması yapılacak. Bunu bir başlangıç olarak görüyor, diğer ilçelerimizdeki turizm merkezlerinde de benzer çalışmayı yapmayı hedefliyoruz. Ahşap cephe, mantolama ve dış cephenin görsel olarak uygun hale getirilmesi projesi çerçevesinde tüm çalışmalar yerine getirilecek. Çambaşı'nı sürekli ziyaret edilebilir, ticari ve turizm hareketliliği olan yerlerden biri haline getirme çabamız devam edecek. Bu yaz projeye başlamayı hedefliyoruz."

Tekintaş, bina sahiplerinin katkısı dışında DOKA vasıtasıyla elde ettikleri kaynaklarla bu projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "İnanıyoruz ki bu güzelleştirmeler ve iyileştirmeler ilimizde bu yıl 1 milyon olarak hedeflenen ziyaretçi sayısını daha da yukarılara taşıyacak. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederken yapacağımız bu proje ile güzel ve özel bir iş ortaya çıkmış olacak. Projenin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Ordu, Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Güncel
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