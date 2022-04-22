"Cambaz kartal" Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi - Son Dakika

Ana vatanı Orta ve Güney Afrika olan "Cambaz kartal" (Terathopius Ecaudatusgenc) Türkiye'de 7 yıl sonra, İstanbul'un ardından ikinci kez Sinop'ta görüntülendi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Yaban Hayatı Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Berkay Özünlü tarafından Sinop'ta Sarıkum Tabiat Koruma Alanı'nda fotoğraflanan kartalın, Türkiye'de 7 yılın ardından görülmesi kuş gözlemcileri arasında heyecan yarattı.

Kartalın Sinop'taki görüntülerinin sosyal medya ve bazı kuş sitelerinde yayınlanması üzerine İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Trabzon gibi farklı illerden çok sayıda kuş gözlemcisi kente geldi.

Kartalın Sinop'taki fotoğraflarını çeken Özünlü, AA muhabirine, cambaz kartalı görüntülemenin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Bölgede diğer kuşları fotoğrafladığı sırada bir kartala rastladığını anlatan Özünlü, "13 Nisan'da Abalı tarafında yine kuş gözlemi yapıyordum. O sırada yanımdan bir kuş kalktı ve fotoğrafını çektim. Bir kartal olduğunu biliyordum ama hangi kartal olduğunu bilmiyordum. Bizim kuş gözlemcileriyle beraber olduğumuz sosyal medyada bir grup var. Orada kuşu sorduğumda önce şaka yapıyorum zannettiler. Sonra kuşun cambaz kartal olduğunu söylediler." dedi.

İtalya ve Hollanda'dan yayın için ulaşanlar oldu

Özünlü, cambaz kartalın 2015'te Türkiye'de İstanbul'da görüntülendiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Kimsenin beklemediği bir kuştu. Bu nedenle hem Türkiye hem dünyada bayağı bir ses getirdi. Normalde Sahraaltı Afrikası'nda yaşayan ve göçmen özelliği göstermeyen bir tür ama bu kuşumuz biraz genç bir kuş. Muhtemelen ya yolunu kaybetti ya bir macera aradı buraya kadar geldi. Ben fotoğrafladıktan sonra sürekli Türkiye'den kuş gözlemcileri benimle haberleşerek buraya geldiler. Onlardan da bazıları kuşu fotoğrafladılar. Türkiye için çok önemli çünkü 2015'te Hikmet Karacan tarafından İstanbul'da bir kaydı var. 7 sene sonra bu Türkiye'de ikinci kaydı. Dünya açısından ise Sahraaltı dışında dünya üzerinde en kuzeyde görülmesi anlamına geliyor. Tabii bu da kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti. İtalya'dan, Hollanda'dan, farklı ülkelerden yayın için ulaşanlar oldu. Bana denk gelmiş olması da mutluk verici."

"Cambaz kartalı" görüntülemek için Sinop'a geldiler

Kuş gözlemcisi Ogün Aydın, cambaz kartalın çok nadir görülen bir tür olduğunu dile getirdi.

Kartalı görüntülemek için Ankara'dan Sinop'a geldiklerini aktaran Aydın, "Çok nadir görülen bir kuş. Türkiye'de ikinci kez görüldü. İnşallah görüntülemeyi başarırız." diye konuştu.

Trabzon'dan gelen kuş gözlemcisi Ali Kahveci de Afrika'da görülen bir kuşa Sinop'ta rastlanılmasının dikkatlerini çektiğini belirterek, "Ben de kertikçiyim (kuş türü görüntüleme) Şu an 404 türüm var, bu da 405 olacak inşallah. Berkay kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir tür buldu." ifadesini kullandı. ???????