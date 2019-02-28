Son Dakika Haberleri: Cambridge Düşesi Kate ve Eşi Prens William Barmenlik Yaptı

Cambridge Düşesi Kate ve Eşi Prens William Barmenlik Yaptı

14 dakika önce

İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen bir müzik etkinliğine katıldı.

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İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen bir müzik etkinliğine katıldı. Organizasyonda yapılan kutlamada bir ara barın arka tarafına geçen kraliyet ailesi mensuplarının bira bardaklarını doldurması davetlileri gülümsetti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:22 

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