Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin - Son Dakika

Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin

7 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Çamburnu Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.

Çamburnu Feneri Perşembe Belediyesinin, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizden 40 metre yükseklikte bulunan Çamburnu Feneri, Perşembe Belediyesi tarafından kiralandı.


1880 yılında Fransızlar tarafından Osmanlı Devleti'ne olan borçları karşılığında yapılan ve halen deniz yolcularına hizmet veren Çamburnu Feneri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Perşembe Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Perşembe Belediyesine kiralandı.


Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Çamburnu Feneri ve müştemilatının aslına uygun restore edilerek belediyenin iştirak kuruluşu olan Perbel tarafından işletileceğini, ayrıca aynı yere bir sosyal tesis yapılacağını söyledi.


Başkan Tandoğan, "Çamburnu Feneri otantik doğasını bozmadan marka şehir Perşembemize yakışacak mekan olacak" dedi. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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