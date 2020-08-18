Camcı eşine yardım ederek meslek sahibi oldu - Son Dakika

Camcı eşine yardım ederek meslek sahibi oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, camcılık yapan eşine yardım etmek amacıyla dükkana giden Bahar İşeri, zamanla mesleği öğrenerek işin erbabı haline geldi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, camcılık yapan eşine yardım etmek amacıyla dükkana giden Bahar İşeri, zamanla mesleği öğrenerek işin erbabı haline geldi.

Yaklaşık 1 yıl önce eşi Levent İşeri'ne yardım etmeye başlayan 42 yaşındaki Bahar İşeri, cam keserek ayna, saat, çerçeve gibi ürünler yapmaya başladı.

Bahar İşeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıllık evli olduğunu ve 3 çocuklarının bulunduğunu söyledi.

Çocuklarını büyüttükten sonra boş zamanını değerlendirmek istediğini belirten İşeri, kadınların çalışma hayatında yer alması gerektiğini kaydetti.

İşeri, çalışmaya karar verdiğini dile getirerek, "Çocuklarımı büyüttüm. Eşime ve topluma faydalı olarak neler yapabilirim, diye düşündüm. Aklıma ilk olarak kendi iş yerimizde çalışmak geldi. Tabii ki benim verdiğim karar yeterli değil, eşimin onayı gerekirdi. Eşimden iş yerimizde çalışmak için izin istedim, her ne kadar istemese de beni kırmamak için isteğimi onayladı." diye konuştu.

Eşine, verdiği destekten dolayı teşekkür eden İşeri, "Eşimin onayından sonra hemen iş yerimizde birlikte çalışmaya başlarken, öncelikle yapılanları öğrenmek istedim. Kısa bir sürede eşimin desteğiyle yapılan işleri öğrendim. Eşim 'İyi ki yanımda işe başladın.' diyor. Biz kadınlar yeter ki isteyelim, yapamayacağımız iş yok. Kadınlar, vatanına ve milletine faydalı olmak için evde boş oturmasın. Boş zamanlarını bu şekilde değerlendirebilirler." ifadelerini kullandı.

Levent İşeri de babası tarafından 1972 yılında açılan dükkanda baba mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Eşine gösterdiği azim için teşekkür eden İşeri, "Eşimin çalışma isteğine iyi ki onay verdim. Eşim iyi bir usta oldu. Yükü paylaşarak geçinip gidiyoruz." dedi.

Camcı eşine yardım ederek meslek sahibi oldu

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 21:10

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Camcı eşine yardım ederek meslek sahibi oldu - Son Dakika
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