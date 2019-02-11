Camcının Resim Tutkusu

Adıyaman
'da, çırak olarak çalıştığı dönemde ressamların yaptığı eserleri çalıştığı iş yerinde çerçevelettirmesinden etkilenerek yağlı boya resim yapmaya başlayan camcı Hakan Kamışlı, hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla birbirinden güzel iki bin esere imza attı.
Hakan Kamışlı, yaklaşık 20 yıl önce çırak olarak çalıştığı camcıya resim yapan ve çerçeveletmek için gelen ressamlardan etkilendi. Kendi imkanlarıyla resim yapmaya başlayan Kamışlı, yaptığı resmi çevresindekilere gösterdi ve büyük beğeni aldı. Bunun üzerine daha fazla resim yapmaya başlayan Kamışlı, çıraklıktan ustalığa kadar uzanan iş hayatında çok sayıda esere imza attı.
Kendisine ait iş yerini adeta resim atölyesine çeviren Kamışlı, hiçbir destek almadan kendi imkanlarıyla birbirinden güzel iki bin resim yaptı. Yeşilyurt Mahallesi
'nde camcılık yapan 39 yaşındaki Hakan Kamışlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmayı çocukluğundan bu yana ilgisinin olduğunu söyledi.
Kamışlı, işinden geri kalan boş zamanlarında yağlı boya resimler yaptığını anlatarak, hayalini beyaz tuvale aktardığını ifade etti.
Yaklaşık 20 yıl önce yağlı boya resim yapmaya başladığını dile getiren Kamışlı, şöyle devam etti:
"Çırak olarak çalıştığım iş yerine ressamlar gelip yaptıkları eserleri çerçeve yaptırıyorlardı. Ben de onlardan etkilenerek çizdiğim bir resmi o zaman iş yeri yakında bulunan sağlık ocağındaki sağlık personellerine gösterdim. Onlar da resimlerimi çok beğendi. Ben de bir istek oluştu. Daha sonraları kendime ait iş yerimdeki tezgahımda yağlı boya tekniğiyle hayallerimi tuvallere aktarmaya başladım. Şu ana kadar iki bin resim yaptım. Yaptığım resimlerin bir kısmını iş yerime astım geri kalanlarını da Adıyaman'da cam işiyle uğraşan esnaf arkadaşlarıma malzeme karşılığında veriyorum. Onlar da bana iş yerimde kullanmam için cam malzemeleri veriyor."
Kamışlı, Hollandalı ressam Vincent Willem van Gogh'u hayat hikayesini okuduğunu ve çok etkilendiğini anlatarak, tuvale aktardığı eserleriyle sergi açacağını kaydetti.
Haftada üç resim yaptığını bildiren Kamışlı, yaptığı eserleri gören müşterilerin de şaşırdığını ifade etti.
Kamışlı, resim üzerine hiçbir eğitim almadığını belirterek, bu alanda daha da ilerlemek istediğini sözlerine ekledi.