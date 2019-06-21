Son Dakika Haberleri: Camda intihar pazarlığı
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Camda intihar pazarlığı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde genç bir kadın, evinin camına çıkıp boğazına bıçak dayayarak intihar etmek istedi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde genç bir kadın, evinin camına çıkıp boğazına bıçak dayayarak intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Balıkpazarı Mahallesi Salkım Söğüt Sokağı'nda meydana geldi. Sema O. isimli genç kadın evinin camına çıkıp boğazına bıçak dayayarak intihara teşebbüs etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, 112 ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri tarafından zemine çadır gerilirken, emniyet ekipleri de kadını ikna etmeye çalıştı. Uzun süre balkonda kalan genç kadın isteklerini kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine sıraladı. Kadın sonunda ikna edilerek camdan indirildi. Şoka giren kadın hastaneye kaldırıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
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