Son Dakika Haberleri: Camda mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldular
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Camda mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldular

4 dakika önce

Camda mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldular Yavru güvercin camda mahsur kaldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin camından içeri giren güvercin, malzemeler ile cam arasında sıkışarak mahsur kaldı.

Camda mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldular

Yavru güvercin camda mahsur kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin camından içeri giren güvercin, malzemeler ile cam arasında sıkışarak mahsur kaldı. Yoldan geçen bir kişinin durumu fark etmesiyle kuş kurtarıldı.

Olay Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde camiden çıkan bir vatandaş, iş yerinin içerisinde cam ile eşyaların arasında sıkışan bir güvercin yavrusu olduğunu fark etti. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler dükkanın kapalı olmasından dolayı polisten yardım istedi. Polisin gelmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibine ulaşılarak haber verildi. Esnaf haberi alınca vakit kaybetmeden gelip dükkanını açarak, mahsur kalan kuşu sıkıştığı yerden çıkarıp serbest bıraktı. Kuşun kurtarılmasıyla herkes evlerine gitti.

Camda mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldular

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Cam, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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