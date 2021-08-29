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Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada - Son Dakika

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada

29.08.2021 09:40
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada, System.String[]

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada Bursa'da, yaşlı bir kadının, camın önündeki çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada

BURSA - Bursa'da, yaşlı bir kadının, camın önündeki çiçeği saksıdan sökerek çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti. Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.

Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü. İlk defa başına böyle bir şey geldiğini belirten ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada - Son Dakika


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