Camdaki demir korkuluk kesilerek hırsızlık yapıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir evin camındaki korkuluk demirini inşaat makasıyla kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hırsızlık yaptı.

Olay, 7 Aralık'ta, Ergenekon Mahallesi Orhan Ocakoğlu Sokak'ta meydana geldi. Rahatsızlanan annesini ziyareti için Aydın'a giden emekli polis memuru Mehmet Ceylan'ın evine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, inşaat makasıyla camın korkuluk demirlerini keserek girdi. Evden 2 tabanca, bu tabancalara ait 1465 mermi, 2 çeyrek altın ve 2 yüzük çalındı. Ceylan, evinin soyulduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Emekli polis memuru Mehmet Ceylan, "Bu olayın şüphelilerinin bir an önce yakalanarak kanun önüne çıkartılmasını ve gereken cezaları almalarını istiyorum. Kimseye bir şey olmadan da silahlarımın ve ziynet eşyalarımın bulunmasını istiyorum. Hırsızların bize açtıkları yara 100 bin lira civarında" diye konuştu.