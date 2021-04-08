"Camdaki Kız" başlıyor... İşte oyuncu kadrosu!

Hayatını annesi yönetiyor

Nalan (Burcu Biricik)

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

Kalbi kırık bir adam

Sedat (Feyyaz Şerifoğlu)

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir adam. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.

Sevgisi de öfkesi de güçlü

Feride (Nur Sürer)

Nalan'ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir.

En büyük çabası kızını güvende tutmak

Adil (Şerif Erol)

Nalan'ın babasıdır. Vali emeklisidir. Görev yaptığı dönemde çalıştığı her şehirde, ahlakı, iş disiplini, iyi huyu ve adilliğiyle herkesin takdirini toplamış bir insandır. Sanatla ilgilenmekten, kitap okumaktan hoşlanır. Çok güzel piyano çalar. Sanat müziği aşığıdır. İlerlemiş yaşına rağmen dinçtir ve hayata bağlıdır. Kızı Nalan'ı çok sever. Karısı Feride'nin kızlarına uyguladığı baskından memnun olmasa da, elinden bir şey gelmez. Hayattaki en büyük çabası, Nalan evlenene kadar kızını mutlu ve güvende tutmaktır.

Nalan'ın en yakını

Billur (Merve Polat)

Nalan'ın en yakın arkadaşıdır. Yakın olmalarının sebebi, birbirlerinin tam olarak zıddı olmalarıdır. Nalan, kendini Billur'un yanında iyi ve rahat hisseder. Billur için bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Dünyanın dayattığı tüm kalıpları rahatça sorgulayabilen, açık fikirli biridir. Kendine her zaman çok özen gösterir.

Hafize (Nihal Menzil)

Feride ve Adil'in evlerinde çalışan yardımcılarıdır. Nalan'ın doğduğu günden beri bakıcısıdır. Feride'nin sözünden çıkmaz. Adil'e ise büyük bir sevgi duyar. Kendini Nalan'a adamıştır ve bundan dolayı mutludur. Nalan'ın daha mutlu yaşayabileceği bir evlilik yapması en büyük hayalidir. Ailenin karanlık geçmişindeki sırrı bilen üçüncü kişidir.

Evli ve iki oğlu var

Cana (Hande Ataizi)

Ülkenin en ünlü işadamlarından birinin kızıdır. Evli ve iki oğlu vardır. Cana neşeli, her şeyi dalgaya alabilen, pozitif ve tüm olaylara kendine has bakış açısı olan bir kadındır.

Savrukluğa müsamahası yok

Rafet (Tamer Levent)

Koroğlu ailesinin başı ve çok zengin bir işadamıdır. Çok fakir bir hayattan geldiği için paranın kıymetini bilir, savrukluğa asla müsamahası yoktur. Koroğlu Malikanesi'nde tüm yiyeceklerin bir gramajı ve ölçüsü vardır. Her şey sayılı ve sınırlıdır. Elektrik, ısıtma, benzin, yiyecekler, içecekler... Her şey Rafet bey'in uygun gördüğü miktarda dağıtılır ev halkına. Ancak Rafet Bey zenginliğini muhtaçlarla paylaşmaktan asla çekinmez. Her zaman ihtiyaç sahiplerine bolca yardım yapar.

En kıymetlisi oğlu Sedat

Gülcihan (Devrim Yakut)

Gülcihan, Rafet Koroğlu'nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet'le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet'ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat'tır. Sedat'ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için yine kendini suçlu hissetmektedir.

Zeki ve çalışkan

Selen (Selma Ergeç)

Selen, Rafet Koroğlu'nun kızıdır. Zeki, çalışkan, cevval bir kadındır. Rafet'in işyerindeki sağ koludur, eli ayağıdır. Tatlı dillidir. Hayatı Koroğlu ailesinin açıklarını kapatmak ve diğer insanlarla ve şirketlerle olan ilişkilerini düzenlemekle geçmektedir. Selen'in insan ilişkileri çok iyidir, evde sorun yaşadığı kimse yoktur. Neşeli, güler yüzlü bir kadındır, her türlü koşulda neşelenecek, iyi tarafından bakacak bir şeyler bulur.

İtibar peşinde

Zafer (Tuğrul Tülek)

Selen'in kocasıdır. Zamanında çok zengin olan babası, o evlendikten sonra iflas edince, cemiyet hayatında adı sıfırlanmış bir ailenin oğlu haline gelmiştir. Ailesinin yaşadığı büyük yıkımdan sonra kaybettiği prestiji, Selen'in kocası ve Rafet Koroğlu'nun damadı olarak yeniden kazanmaya çalışmaktadır. Genel olarak her şeyi, her durumu alaycı bir ifadeyle karşılayan Zafer, dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyi takmayan bir adam gibi görünmektedir.

Rafet'in sağ kolu

Tako (Hamza Yazıcı)

Tako, Rafet Koroğlu'nun sağ koludur. Çocukluk yıllarından itibaren güçlünün yanında durursa bu hayatta ezilmeyeceğine karar vermiştir. Dünyada kendini gerçekleştirmek için bir güç silahı olarak gördüğü Rafet'in sözünden hiçbir zaman çıkmaz. Kişisel bakımına, tıraşına, saçına, üstüne başına çok önem verir.

Dedikoduyu seviyor

Döndü (Feri Baycu Güler)

Koroğlu köşkünün tek hizmetçisidir. Gülcihan'ın hemşerisidir. Gülcihan'ı genç kızlık zamanlarından beri tanımaktadır. Neşeli, eğlenceli, hoş sohbet, komik bir kadındır. Her durum ve insan için her zaman bir tespiti vardır. Dedikodu yapmayı çok sever.