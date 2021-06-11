Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın 9. bölümünde yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Feride'nin kızının yuvasını yıkmaya çalışan Cana'ya yaptıkları sezon finaline damga vurdu.

FERİDE, KIZININ MUTLULUK İÇİN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Cana'nın söylediklerinden sonra kızının mutluluğu için susan Feride, farklı bir tavır takınarak her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bir adım attı. Hatta Feride Hanım, aynı gece Muzaffer'i çağırarak Nalan'ı ona emanet etti.

FERİDE, CANA'NIN SAÇLARINA YAPIŞTI

Oteldeki hazırlıklar sırasında annesinin yıllardır söyledikleri kafasında dönen Nalan, bir hayli stres olurken; Cana da Sedat'a bir kez daha vedalaşmayı teklif etti. Düğün günü dayanamayan Sedat, Cana ile kimsenin olmadığı bir yerde öpüştü. Sedat ve Cana'yı birlikte görünce sinirden deliye dönen Feride, beklenmedik bir hamle yaptı. Asansör beklerken Cana'nın saçına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini Sedat ile ikisini ayıracağını belirterek "Seni fazla serbest bırakmışlar. Ben sana öğreteceğim namusu" dedi.

TWITTER'I SALLADI

Cana ve Feride'nin sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Hesaplarından sahneyi paylaşan binlerce kullanıcı "Ülkece rahatladık" ve "Son metres bükücü Feride" yorumlarını yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...