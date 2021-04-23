Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesine izleyicilerden tepki yağdı. Burcu Biricik'in oynadığı Nalan karakterine yapılan bekaret testi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız'da Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesinin ekrana gelmesi diziye damga vurdu. ANNESİNİN ZORUYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri annesi Feride tarafından zorla jinekoloğa götürüldü. Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü. SAHNEYE TEPKİ YAĞDI Dizinin uyarlandığı kitapta böyle bir sahnenin olmadığına dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, izlenme kazanmak için çekilen sahneye tepki gösterdi. Kısa sürede gündem olan Camdaki Kız için şu yorumlar yapıldı:

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