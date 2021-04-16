Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu - Son Dakika

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu

16.04.2021 11:51

İkinci bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde, Sedat'ın cinsel ilişki için özel bir odasının olması izleyicilerin aklına yıllar önce yayınlanan Grinin Elli Tonu filmini getirdi. Dizideki o sahneyi gören izleyiciler Twitter'dan paylaşım yaparak "Dizi Grinini Elli Tonu'na doğru ilerliyor" yorumunu yaptı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran bir anda herkesi konuştuğu dizi haline gelen Camdaki Kız yine gündemde yerini aldı.

NALAN, SEDAT'IN EVİNE GİTTİ

Psikolojik şiddetin baskın olduğu dizide Nalan karakterinin annesi yüzünden yaşadıkları ve sürekli korse giymek zorunda bırakılması izleyicileri ekrana kilitledi. Giydiği korse yüzünden tuvalete gidemeyen ve annesinin açmadan önce sorularıyla bilerek oyaladığı Nalan, evlilik kararı aldığı Sedat'ın evine gitti. Korse yüzünden zor anlar yaşayan Nalan, magazincilerden kaçıp sığındıkları Sedat'ın evinde bir gerçekle yüzleşti.

SEDAT'IN KIRMIZI ODASI ORTAYA ÇIKTI

Banyoda çıkıp bilmeden bir odaya giren Nalan, Sedat'ın cinsel ilişkiye girmek için kullandığı kırmızı odasını gördü. Odadaki eşyaları görünce büyük bir şok yaşayan Nalan, baygınlık geçirdi. Sedat'ın kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisiyle vakit geçirdiği özel odayı görenlerin aklına Grinin Elli Tonu filmi geldi.

GRİNİN ELLİ TONU FİLMİNE BENZETİLDİ

Grinin Elli Tonu filminde de sapkın erkek karakter Christian Grey, Sedat gibi bir hayat yaşayınca Twitter'da bu konu kısa sürede gündem oldu.

İşte Camdaki Kız için yapılan bazı paylaşımlar...

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu - Son Dakika Magazin


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